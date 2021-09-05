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Аспинэлл: «У Волкова все еще есть потенциал, чтобы стать чемпионом»

18:45
Том Аспинэлл. Фото Instagram
Том Аспинэлл. Фото Instagram
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Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) полагает, что Александр Волков все еще может стать чемпионом в ближайшее время.

«Волков очень здорово боксирует. Изумительно выглядел против Харриса и Оверима. Блестящий боец, огромнейший в габаритах. Думаю, у него есть потенциал стать чемпионом в ближайшее время», — сказал Аспинэлл в интервью ютуб-каналу MMA On Point.

4 сентября Аспинэлл нокаутировал Сергея Спивака на UFC Vegas 36. Английский боец идет в промоушене на четырех победах подряд.

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Никита Горшенин все материалы автора

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