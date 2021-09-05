Аспинэлл: «У Волкова все еще есть потенциал, чтобы стать чемпионом»

Боец тяжелого веса UFC Том Аспинэлл (11-2, 4-0 в UFC) полагает, что Александр Волков все еще может стать чемпионом в ближайшее время.

«Волков очень здорово боксирует. Изумительно выглядел против Харриса и Оверима. Блестящий боец, огромнейший в габаритах. Думаю, у него есть потенциал стать чемпионом в ближайшее время», — сказал Аспинэлл в интервью ютуб-каналу MMA On Point.