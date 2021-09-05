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Сен-Пьер: «Думаю, что Конор все еще может вернуться»

18:39
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Бывший чемпион в двух дивизионах UFC Жорж Сен-Пьер считает, что Конор Макгрегор еще покажет себя в ММА.

«Конор все еще относительно молод. Вы понимаете, о чем я говорю. Однако каждый боец реагирует на возраст по-своему — для бойца это его километраж, так сказать. Я думаю, что Конор все еще может вернуться, но есть другие парни, для которых дороги назад нет, ведь мы знаем, что их лучшие дни наверняка остались в прошлом», — приводит Sportskeeda слова Сен-Пьера.

Сен-Пьер провел последний бой в ноябре 2017 года, задушив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса UFC. В марте 2019-го канадец официально объявил о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.sportskeeda.com/mma/news-georges-st-pierre-believes-conor-mcgregor-can-still-make-strong-comeback

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