«Дай мне съесть этого парня». Чимаев обратился к Дане Уайту с просьбой провести бой против Магни

Шведский боец Хамзат Чимаев обратился к главе UFC Дане Уайту с просьбой провести поединок против американца Нила Магни.

«Дана Уайт, дай мне съесть этого парня», — написал Чимаев в Twitter.

Ранее Магни бросил вызов Чимаеву. Уайт подтвердил желание Нила провести поединок.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 боях ММА. В UFC он выступает в полусреднем и среднем весе.