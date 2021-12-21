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«Дай мне съесть этого парня». Чимаев обратился к Дане Уайту с просьбой провести бой против Магни

Чимаев обратился к Дане Уайту с просьбой провести бой против Магни
04:34
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Шведский боец Хамзат Чимаев обратился к главе UFC Дане Уайту с просьбой провести поединок против американца Нила Магни.

«Дана Уайт, дай мне съесть этого парня», — написал Чимаев в Twitter.

Ранее Магни бросил вызов Чимаеву. Уайт подтвердил желание Нила провести поединок.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 боях ММА. В UFC он выступает в полусреднем и среднем весе.

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Сергей Разин все материалы автора
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