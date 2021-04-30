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Уайт обратился к критикам Джейка Пола: «Этот парень делает деньги»

11:25
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Президент UFC Дана Уайт не понимает, почему люди испытывают неприязнь к ютуберу, ставшему профессиональным боксером Джейку Полу.

«В конце концов, честно говоря, я ненавижу типов, которые говорят, что они не выносят Джейка Пола. Но послушайте, что бы ни делал этот паренёк, он зарабатывает деньги. Я, честно говоря, не могу сказать, что ненавижу этого парнишку. Я знаю, что многие люди с нетерпением ждут, когда его нокаутируют. Возможно это случится, но пока он зарабатывает деньги», — заявил Уайт в интервью FightHype.

24-летний Джейк Пол в середине апреля в своем третьем поединке по правилам бокса нокаутировал бывшего бойца UFC Бена Аскрена в первом раунде.

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