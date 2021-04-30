Появилось видео реакции Адесаньи на перелом ноги Уайдмана в бою с Холлом
12:56
В Сети появилось видео реакции действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи на бой между Юрайей Холлом и Крисом Уайдманом, в котором последний сломал ногу о соперника.
Israel Adesanya's reaction to Weidman breaking his leg ? pic.twitter.com/qL4j2Kgqo4— ??? (@MiracleMMA__) April 27, 2021
Поединок, в котором 36-летний Уайдман получил жуткую травму, состоялся в минувшие выходные на UFC 261 в Джексонвилле. На восстановление уйдет от 6-ти до 12-ти месяцев.
Перед этим боем Уайдман выражал заинтересованность в проведении боя с Адесаньей, заявив, что ему по силам одолеть чемпиона.
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