У Алексея Олейника двойной перелом ноги

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прошел углубленное медицинское обследование. У 42-летнего спортсмена диагностирован двойной перелом правой ноги, сообщает ТАСС.

Поединок в тяжелой весовой категории между Олейником и Уолтом Харрисом прошел в ночь на воскресенье и завершился поражением россиянина спустя 11 секунд после стартового гонга.

Олейник упал за 12 секунд. Тяжелый нокаут звезды российского ММА // "Два последних поражения Олейника похожи – он пропускает удары с коленей"