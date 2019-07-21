У Алексея Олейника двойной перелом ноги

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник прошел углубленное медицинское обследование. У 42-летнего спортсмена диагностирован двойной перелом правой ноги, сообщает ТАСС.
Поединок в тяжелой весовой категории между Олейником и Уолтом Харрисом прошел в ночь на воскресенье и завершился поражением россиянина спустя 11 секунд после стартового гонга.
Олейник упал за 12 секунд. Тяжелый нокаут звезды российского ММА // "Два последних поражения Олейника похожи – он пропускает удары с коленей"
WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo— #34 (@ftbeard_17) July 21, 2019
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