"Тяжело в учении". Хабиб готовится к бою с Порье

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в Инстаграме. 30-летний россиянин готовится к поединку на турнире UFC 242 в Абу-Даби с Дастином Порье​. Бой состоится 7 сентября.

"Тяжело в учении", – подписал фото Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.

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