Турнир UFC в Бразилиа под угрозой из-за коронавируса

В связи с двумя подтвержденными случаями нового заражения коронавирусом в столице Бразилии губернатор Ибанис Роша объявил в среду вечером, что проведение спортивных мероприятий и концертов с участием большого количества людей будут приостановлены до 16 марта. Также школы будут закрыты на карантин.

В эти выходные в Бразилиа должен пройти турнир UFC Fight Night на 16-тысячной арене имени Нильсона Нельсона. Главным событием вечера будет бой Кевина Ли против бразильца Чарльза Оливейра.

Несколько чиновников UFC, которые попросили не называть их имен, потому что они не уполномочены говорить публично, сказали MMA Fighting, что они знают о решении, но еще не уверены, как оно повлияет на кард. Сейчас ведутся переговоры между организацией и властями.