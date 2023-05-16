Боец ММА Тухугов не собирается завершать карьеру

Российский боец ММА Зубайра Тухугов не собирается завершать карьеру после ухода из UFC.

«Зубайра сейчас взял паузу. Но после нее он будет выступать в одной из лиг. Он не планирует завершать карьеру», — приводит ТАСС слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.

1 марта стало известно, что UFC исключил Тухугова из активного ростера.

32-летний Тухугов является членом команды бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На его счету 20 побед, 6 поражений и 1 ничья.