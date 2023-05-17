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17 мая, 16:40

Туменов назвал самое интересное противостояние в современном боксе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец полулегкого веса лиги ACA Биберт Туменов назвал самый ожидаемый для себя бой в боксе в 2023 году.

«Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Мне нравится, как дерется Кроуфорд, как он меняет стойки. Своеобразный боксер. И так может, и так. Не поймешь, что он будет делать. Первые три раунда он может отработать правшой, а дальше левшой. Не поймешь, что с ним делать. Он хорош. Считаю его фаворитом. Наверное, не согласятся многие. Но это мое мнение. Спенса я тоже уважаю. Он обладает хорошим ударом, чувством дистанции. Это не слабый боец. Просто болеть я буду за Кроуфорда», — приводит слова Туменова MMA.Metaratings.ru.

Спенс и Кроуфорд были близки к поединку в 2022 году. Бой планировали на ноябрь. Но в итоге Теренс подрался с Давидом Аванесяном. В данный момент у Спенса назначен бой против Кита Турмана, а Кроуфорд должен провести встречу с Алексисом Рочей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tumenov-nazval-samoe-interesnoe-protivostoyanie-v-sovremennom-bokse-251792/
Бокс
Эррол Спенс
UFC
ММА
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