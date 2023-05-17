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17 мая, 19:05

Сарнавский считает, что Порье победит Гейджи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Александр Сарнавский прокомментировал анонс боя между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«Думаю, Порье выиграет в этом бою. Если бы Гейджи использовал свою базу борьбы, комбинировал ударную технику с ней, то он мог бы выиграть. Но думаю, это будет рубка в стойке, а здесь уже главный вопрос в том, какую тактику выберет Порье, здесь уже все зависит от него. А так, кто выдержит эту мясорубку, тот и выиграет!» — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Поединок пройдет 29 июля на турнире UFC 291.

На счету 34-летнего Порье 29 побед и семь поражений. Последний бой он провел 12 ноября прошлого года и победил удушающим приемом Майкла Чендлера.

У 34-летнего Гейджи 24 победы и четыре поражения. 18 марта этого года он выиграл большинством голосов у Рафаэля Физиева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sarnavskij-por-e-pobedit-gejdzhi/
Александр Сарнавский
Дастин Порье
Джастин Гейджи
UFC
ММА
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