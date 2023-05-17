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Биберт Туменов рассказал о соперничестве со старшим братом в детстве

Алина Савинова
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Боец ACA Биберт Туменов рассказал о соперничестве со старшим братом Альбертом, с которым он тренировался с самого детства.

«Он всегда был моим старшим братом, которого я уважал, ценил и слушал советы в плане спорта. Он и отец — ключевые фигуры, почему я начал заниматься спортом и отдал себя всего. В детстве у нас была спортивная конкуренция. Мы вместе бегали, проходили кроссфит. Я всегда пытался выиграть, и на этой волне мы становились лучше. Конечно, в детстве он намного чаще меня побеждал. Я пытался конкурировать, но это не сильно получалось. Как-то мы бегали 60 метров. Я проиграл и сказал Альберту: «Еще увидишь, когда-нибудь я опережу тебя». Однажды мы соревновались на 100 метров, я все-таки выиграл. Поставил цель и победил», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

11 августа Туменов проведет поединок с американцем Лэнсом Палмером в рамках четвертьфинала Гран-при ACA в полулегком весе. Всего россиянин провел 27 боев в ММА, одержал 23 победы и потерпел 4 поражения. Его брат Альберт является бывшим чемпионом лиг ACA и ACB.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bibert-tumenov-rasskazal-o-sopernichestve-s-bratom-v-detstve-251744/
ММА
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