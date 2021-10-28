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Ринг-анонсер UFC Баффер пропустит турнир в Абу-Даби из-за коронавируса

28 октября, 23:27

Постоянный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер пропустит турнир в Абу-Даби из-за коронавируса, сообщил президент UFC Дана Уайт.

«У Брюса коронавирус, поэтому он будет смотреть этот турнир дома», —цитирует Уайта ТАСС 28 октября.

64-летний Брюс Баффер является многолетним постоянным ринг-анонсером UFC, его брат Майкл Баффер занимает аналогичную позицию в профессиональном боксе.

Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби. Его главные поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12793845

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Евгений Петров все материалы автора
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