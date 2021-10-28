Ринг-анонсер UFC Баффер пропустит турнир в Абу-Даби из-за коронавируса

Постоянный ринг-анонсер UFC Брюс Баффер пропустит турнир в Абу-Даби из-за коронавируса, сообщил президент UFC Дана Уайт.

«У Брюса коронавирус, поэтому он будет смотреть этот турнир дома», —цитирует Уайта ТАСС 28 октября.

64-летний Брюс Баффер является многолетним постоянным ринг-анонсером UFC, его брат Майкл Баффер занимает аналогичную позицию в профессиональном боксе.

Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби. Его главные поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.