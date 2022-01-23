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Сегодня, 20:27

Нганну заработал 600 тысяч долларов за бой с Ганом

Иван Шитик
Корреспондент

Стали известны зарплаты участников турнира UFC 270, который прошел в ночь с 22 на 23 января в Анахайме, сообщает MMA Fighting.

В главном бою турнира Франсис Нганну защитил титул чемпиона в тяжелом весе, победив Сирила Гана решением судей. Нганну получил за бой 600 тысяч долларов, Ган — 500 тысяч.

В со-главном поединке в Анахайме сошлись Брэндон Морено и Дейвесон Фигередо. Фигередо одержал победу решением судей и заработал 150 тысяч долларов. Морено лишился чемпионского титула в наилегчайшем весе, заработав 200 тысяч долларов.

Сирил Ган
Франсис Нганну
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