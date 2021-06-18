Исмаилов: «Емельяненко нужно кодироваться, иначе умрет»

Тренер и старший брат Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов рассказал, к чему может привести образ жизни Александра Емельяненко, если тот не бросит пить.

«К чему может привести? К смерти», — сказал Исмаилов в интервью «СЭ». — Может инвалидом стать, к смерти привести. У человека может быть состояние, как вы видели его последний раз. Может забыть о спорте. Может боксировать только с Джиганом и теми людьми, которые имеют мало отношения к спорту. А так профессионального спортсмена хотя бы среднего уровня он не потянет".

«Ему нужно самому понять. Если он верующий, то обратиться к Богу, попросить, чтобы ему помог Всевышний, бросить этот недуг, — продолжил Исмаилов. — Надо самому захотеть этого, закодироваться... Надо какие-то выходы искать. Если в Чечне ничего с ним не смогли поделать, точнее смогли, но на некоторое время, то ничего его не остановит. Все зависит только от него самого».

В последнем бою, который состоялся летом прошлого года на турнире ACA в Сочи, Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову техническим нокаутом. После этого Александр не выходил драться.