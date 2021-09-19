Тренер Тарасова: «Дацик снесет Емельяненко, а Харитонов по нему пройдется»
08:24
Тренер бойца-блогера Артема Тарасова по боксу — Казбек Кокоев — в беседе с журналистами выразил мнение, что Вячеслав Дацик без проблем победит Александра Емельяненко.
— Дацик его снесет, просто снесет, — сказал Кокоев. — Вы видели, что сделал Артем Тарасов. Поставьте на его место Дацика.
— А Сергей Харитонов?
— А он [по Емельяненко] вообще пройдется.
18 сентября 40-летний Емельяненко победил 31-летнего Тарасова единогласным решением судей на турнире «Наше Дело». Это был поединок по правилам кулачных боев, но в перчатках для ММА (3 раунда по 2 минуты).
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