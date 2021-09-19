Bellator 266: Грейси нокаутировал Леммингире, Дэвис победил Ромеро и другие результаты турнира
В ночь на 19 сентября в Сан-Хосе (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 266.
Легчайший вес: Джесси Дельгадо (США, 1-0) победил Джошуа Диллона (США, 1-2) единогласное решение судей.
Наилегчайший вес: Эдвин Де Лос Сантос (США, 1-0) победил Джона Адамса (США, 0-2) — технический нокаут (1-й раунде, 3:29).
Легкий вес: Шейн Кифи (США, 2-0) победил Ралана Грейси (Бразилия, 0-3) — единогласное решение судей.
Средний вес: Абрахам Ваесау (США, 6-3) победил Альберта Гонсалеса (США, 2-3) нокаутом (1-й раунд, 2:17).
Легчайший вес: Бобби Серонио (США, 1-0) победил Сократиса Эрнандеса (США, 0-1) — единогласное решение судей.
Полусредний вес: Энтони Адамс (США, 9-2) победил Халида Муртазалиева (Россия, 15-3) — единогласное решение судей.
Полутяжелый вес: Алекс Полицци (США, 9-1) победил Грнта Нила (США, 6-1) — раздельное решение судей.
Полутяжелый вес: Бен Пэрриш (США, 5-1) победил Кристиана Эдвардса (США, 5-1) — нокаут (1-й раунд, 0:38).
Легкий вес: Сол Роджерс (Англия, 15-4-) победил Георгия Караханяна (США, 31-12) — единогласное решение судей.
Наилегчайший вес (женщины): ДиАнна Беннетт (США, 11-7) победила Алехандру Лару (Колумбия, 9-5) — единогласное решение судей.
Полусредний вес: Нейман Грейси (США, 11-2) победил Марка Леммингера (США, 12-4) — технический нокаут (1-й раунд, 1:27).
Средний вес: Фил Дэвис (США, 23-6) победил Йоэля Ромеро (США, 13-6) — раздельное решение судей.
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