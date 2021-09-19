Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Bellator 266: Грейси нокаутировал Леммингире, Дэвис победил Ромеро и другие результаты турнира

08:24
Фил Дэвис. Фото Instagram
Фил Дэвис. Фото Instagram
Теги:

В ночь на 19 сентября в Сан-Хосе (Калифорния, США) прошел турнир Bellator 266.

Легчайший вес: Джесси Дельгадо (США, 1-0) победил Джошуа Диллона (США, 1-2) единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Эдвин Де Лос Сантос (США, 1-0) победил Джона Адамса (США, 0-2) — технический нокаут (1-й раунде, 3:29).

Легкий вес: Шейн Кифи (США, 2-0) победил Ралана Грейси (Бразилия, 0-3) — единогласное решение судей.

Средний вес: Абрахам Ваесау (США, 6-3) победил Альберта Гонсалеса (США, 2-3) нокаутом (1-й раунд, 2:17).

Легчайший вес: Бобби Серонио (США, 1-0) победил Сократиса Эрнандеса (США, 0-1) — единогласное решение судей.

Полусредний вес: Энтони Адамс (США, 9-2) победил Халида Муртазалиева (Россия, 15-3) — единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Алекс Полицци (США, 9-1) победил Грнта Нила (США, 6-1) — раздельное решение судей.

Полутяжелый вес: Бен Пэрриш (США, 5-1) победил Кристиана Эдвардса (США, 5-1) — нокаут (1-й раунд, 0:38).

Легкий вес: Сол Роджерс (Англия, 15-4-) победил Георгия Караханяна (США, 31-12) — единогласное решение судей.

Наилегчайший вес (женщины): ДиАнна Беннетт (США, 11-7) победила Алехандру Лару (Колумбия, 9-5) — единогласное решение судей.

Полусредний вес: Нейман Грейси (США, 11-2) победил Марка Леммингера (США, 12-4) — технический нокаут (1-й раунд, 1:27).

Средний вес: Фил Дэвис (США, 23-6) победил Йоэля Ромеро (США, 13-6) — раздельное решение судей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Карин все материалы автора

Читайте также

Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Вместо спортсменов допинг-контроль проходили «двойники». Как такое возможно?
Ефимова показала фото с отпуска в ярко-зеленом купальнике
Йоэль Ромеро в историях — не взял фамилию отца, потому что тот изменял матери, шокировал врача размером мышц глаза
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд