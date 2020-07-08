Тренер Масвидаля сдал положительный тест на коронавирус

Рейтинговый полусредневес UFC Хорхе Масвидаль остался без главного тренера Майка Брауна, который не сможет присутствовать в его углу, когда Хорхе выйдет на титульный бой с Камару Усманом на UFC 251. Перед вылетом из аэропорта в Лас-Вегасе наставник Масвидаля сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего был вынужден остаться в США.

— Это паршиво в эмоциональном плане, потому что я хотел, чтобы он находился рядом, когда я выиграю пояс, — сказал Масвидаль в интервью ESPN. — Мне было нужно, чтобы этот человек был там, поскольку он является огромной частью моей карьеры. Он был в моем углу в течение очень долгого времени. Он не только мой тренер, но еще и мой друг. Так что это затронуло всех нас.