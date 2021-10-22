Фергюсон бросил вызов Конору: «Где ты, Макнаггетс?»

Американский боец UFC Тони Фергюсон обратился к ирландцу Конору Макгрегору.

«Незаконченное дело. Где ты, МакНаггетс?» — написал Фергюсон в Instagram.

На счету Фергюсона 25 побед и 4 поражения в 29 боях в MMA. У Макгрегора 22 победы и 5 поражений в 27 поединках. В своем последнем бою 37-летний американец потерпел поражение от ирано-американского бойца Бенеила Дариуша. 33-летний ирландец в своем последнем поединке уступил американцу Дастину Порье.