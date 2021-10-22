Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фергюсон бросил вызов Конору: «Где ты, Макнаггетс?»

Боец UFC Тони Фергюсон бросил вызов Конору Макгрегору
22 октября, 12:18
Тони Фергюсон. Фото Getty Images
Тони Фергюсон. Фото Getty Images
Теги:

Американский боец UFC Тони Фергюсон обратился к ирландцу Конору Макгрегору.

«Незаконченное дело. Где ты, МакНаггетс?» — написал Фергюсон в Instagram.

На счету Фергюсона 25 побед и 4 поражения в 29 боях в MMA. У Макгрегора 22 победы и 5 поражений в 27 поединках. В своем последнем бою 37-летний американец потерпел поражение от ирано-американского бойца Бенеила Дариуша. 33-летний ирландец в своем последнем поединке уступил американцу Дастину Порье.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVTkvIAhMdU/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Я не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Эти переходы вызывают сомнения». Мнение Родниной
Мировые СМИ отреагировали на выступление Путина на форуме «Валдай»
2
0