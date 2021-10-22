Фергюсон бросил вызов Конору: «Где ты, Макнаггетс?»
Боец UFC Тони Фергюсон бросил вызов Конору Макгрегору
22 октября, 12:18
Американский боец UFC Тони Фергюсон обратился к ирландцу Конору Макгрегору.
«Незаконченное дело. Где ты, МакНаггетс?» — написал Фергюсон в Instagram.
На счету Фергюсона 25 побед и 4 поражения в 29 боях в MMA. У Макгрегора 22 победы и 5 поражений в 27 поединках. В своем последнем бою 37-летний американец потерпел поражение от ирано-американского бойца Бенеила Дариуша. 33-летний ирландец в своем последнем поединке уступил американцу Дастину Порье.
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