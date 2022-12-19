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Сегодня, 14:08

Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Тейшейры и Хилла

Давид Хачатрян
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Американский полутяжеловес Энтони Смит (36-17) считает, что Гловер Тейшейра (33-8) выйдет на бой с Джамалом Хиллом (11-1) как никогда мотивированным.

«Я сказал Джамалу, чтобы он не готовился к бою с тем Тейшейрой, который дрался с Прохазкой, — сказал Смит на своем YouTube-канале. — Если на бой выйдет тот Тейшейра, то Джамал его легко победит. Гловер будет мотивирован. В октагон выйдет его самая жесткая версия, потому что он будет выступать на родной земле и ему за 40 лет. Это его последняя возможность побороться за титул. Если он проиграет, все кончено».

Тейшейра встретится с Хиллом в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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