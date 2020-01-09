Тони Фергюсон: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом»
09:42
Американский боец в легком весе Тони Фергюсон показал тренировку к бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
— Им весело, они считают это игрой, и смеются, но теперь они будут заперты со мной в клетке, — написал Фергюсон в Instagram. — И на этот раз больше, чем на три раунда.
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом.
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.
35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом.
31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.
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Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: как закончится бой?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC
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