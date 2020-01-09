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Тони Фергюсон: «Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом»

09:42
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Американский боец в легком весе Тони Фергюсон показал тренировку к бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

— Им весело, они считают это игрой, и смеются, но теперь они будут заперты со мной в клетке, — написал Фергюсон в Instagram. — И на этот раз больше, чем на три раунда.

Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом.

31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC




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