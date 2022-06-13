Конор Макгрегор опубликовал видео, как он мощно бьет ранее сломанной ногой

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) все ближе к возвращению в октагон — ирландский боец опубликовал в соцсети видео, как он работает левой ногой по груше.

«Как только я смогу бить ногами и бороться, я сразу же объявлю о возвращении, — прокомментировал видео Макгрегор. — Тренировки по боксу, как и силовые занятия, проходят очень хорошо. На этом все. С нетерпением готовлюсь к возвращению».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. В конце первого раунда он получил травму и не смог продолжить поединок. Врачи диагностировали перелом ноги.