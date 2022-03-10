Тони Фергюсон может провести бой с Майклом Чендлером на UFC 274

38-летний легковес UFC Тони Фергюсон (25-6) и 35-летний Майкл Чендлер (22-7) подерутся на UFC 274 в трехраундовом поединке, сообщает Sports Illustrated в Twitter со ссылкой на собственные источники.

Чендлер занимает пятую строчку рейтинга легкого веса, в то время как Фергюсон — 7-ю. Чендлер идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он уступил Джастину Гейджи (23-3) единогласным решением судей 6 ноября на UFC 268. Фергюсон идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Бенилу Дариушу (21-4) 15 мая 2021 года на UFC 262 единогласным решением судей.

Ранее Чендлер утверждал, что Фергюсон действует гораздо непредсказуемее Конора Макгрегора (22-6), поэтому представляет большую опасность в бою.

«Тони более сложная головоломка [чем Макгрегор] только потому, что он действует непредсказуемо, — сказал Чендлер в интервью YouTube-каналу Thiccc Boy. — Не то чтобы Конор сильно предсказуемый. Он феноменальный спортсмен. Действия Конора трудно просчитать. Но как только ты понимаешь, как он работает, его действия становятся предсказуемыми. В то время как Тони всегда вселяет в тебя неуверенность. Кроме того, он никогда не устает».