Дос Сантос и Ломбард подписали контракты с промоушеном Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джунион дос Сантос и бывший чемпион Bellator в среднем весе Гектор Ломбард подписали контракты с промоушеном Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Об этом сообщает ESPN.

Оба дебютируют в Eagle FC 20 мая — на турнире в Майами. Дос Сантос подерется в главном бою вечера с Йорганом Де Кастро, а Лобмарт выступит в со-главном событии шоу — его соперником станет Тиаго Силва.

На счету 38-летнего дос Сантоса 21 победа и 9 поражений в ММА (15-8 в UFC). У 44-летнего Ломбарда 34 победы, 10 поражений и 1 ничья (3-8 в UFC, 8-0 в Bellator).