Тони Джонсон прокомментировал победу над Дмитрием Побережцем

Американский боец смешанного стиля, чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжелом весе Тони Джонсон рассказал о защите титула против украинца Дмитрия Побережца.

«Все шло по плану. Я выиграл бой и очень этому рад, Дмитрий — очень тяжелый соперник. Какой смысл драться, если не рассчитывать на победу? Все прошло так, как я надеялся, на 100 процентов. Это был отличный бой.

Он ничем меня не удивил. Я готовился к этому бою с Фрэнсисом Нганну, поскольку знал, что Дмитрий — сильный панчер, а у Нганну сумасшедший удар. Пожалуй, единственное, что стало сюрпризом — я ждал, что Дмитрий будет гораздо сильнее в борьбе и его будет сложнее перевести. Но это стало, конечно, приятным сюрпризом. Сейчас я очень счастлив. Я долго шел к этому бою и рад, что смог защитить титул», — сказал боец «Газете.Ru».

Джонсон отметил, что не столкнулся с какими-либо неожиданностями.

«Сложнее всего было справиться с его ударами. Он очень сильно бьет, и было важно не получить серьезных повреждений и беречь голову. Нельзя было просто идти вперед и бить, приходилось уворачиваться. Не могу сказать, что его удары были страшными, но в таких боях шансы, пожалуй, 50 на 50, есть много нюансов. Если бы в первом раунде у меня было секунд на 20 побольше, я бы мог победить уже тогда, потому что на последней секунде раунда я хорошо достал его левым хуком. И у него были подобные моменты», — добавил боец.

Тони Джонсон впервые защитил титул АСА. Бой с Дмитрием Побережцем прошел 23 апреля в Минске, американец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.