Получивший перелом ноги боец UFC Уайдман прокомментировал свою травму

Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман обратился к подписчикам в Instagram, рассказав о своем состоянии после страшного перелома ноги в бою с Юрайей Холлом.

«Пытаюсь отыскать хоть какую-то положительную сторону во всем, что произошло, — сказал Уайдман. — Честно говоря, как только это случилось, и я упал на настил, увидев, что стало с моей ногой, и как сильно она болела, я просто пытался сосредоточиться на чем-то позитивном. Я надеюсь, что все станет хорошо. Это совсем не весело. Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло.

Это довольно тяжело, но я собираюсь пройти через это. Я думаю, что должно пройти восемь недель, прежде чем я смогу ходить без костылей и прочего, водить машину и все такое. А что касается реальных тренировок, я не знаю. Операция прошла успешно. Они вставили титановый стержень в большеберцовую кость. Врачи сказали, что между шестью и 12 месяцами я буду в порядке».

В минувшие выходные на UFC 261 Уайдман в буквальном смысле сломал ногу пополам на 17-й секунде боя, когда он неудачно нанес правый лоу-кик. Учитывая возраст Уайдмана и выступления с переменным успехом, вполне возможно, что это был последний бой в его карьере.