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Шлеменко объяснил, почему у него выпадала капа в бою с Исмаиловым

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (61-15) сообщил, что Магомед Исмаилов (18-3) головой сломал ему нос. Из-за этого ему пришлось дышать ртом и поэтому у него так часто в пятом раунде выпадала капа.

«Почему капа выпадала? Да х*р его знает, — сказал Шлеменко Александру Лютикову. — Ну, выпадала — я что могу сделать? Потому что он мне нос ломанул головой. Мы головами сильно столкнулись, кстати, как он столкнулся головами с [Артемом] Фроловым. Я почувствовал, что он мне заломил его чуть-чуть. Мне было тяжело дышать, я дышал ртом. Поэтому выпадала капа. Вот и все.

Боем я недоволен. Я же не забрал пояс. Были сомнения, что я продержусь пять раундов? По ходу боя я понял, как с ним надо драться, но времени было мало".

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
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