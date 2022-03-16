Том Аспиналл назвал три главных преимущества Волкова

11-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе, британец Том Аспиналл в преддверии поединка с россиянином Александром Волковым назвал три ключевых качества россиянина.

«Во-первых, Волков реально высокий, — сказал британец в интервью BT Sport. — Во-вторых, за его плечами очень много боев. У него колоссальный опыт 5-раундовых поединков. В то же время я никогда не дрался в 5-раундовом противостоянии. В-третьих, у Волкова есть удар, который способен нокаутировать оппонента. У него огромный опыт, а у меня его почти нет».

Аспиналл подерется с Волковым 19 марта в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.