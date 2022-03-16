Боец UFC порезал ногу бензопилой

Средневес UFC Эрик Андерс рассказал, как травмировал ногу, работая в своем саду. 34-летний американский спортсмен показал фотографии после несчастного случая в своем Instagram.

«Я рубил деревья, бензопила выскочила и упала мне на ногу, — сказал Андерс в интервью MMA Fighting. — Самое забавное, что я всю неделю работал в саду на заднем дворе в ботинках с металлическим носком. Однако когда я решил немного поработать бензопилой, то надел кроссовки.

Я без проблем срубил два дерева. Когда я стал пилить третье, лезвие бензопилы застряло в нем. Одной рукой я держал бензопилу, а другой чуть подтолкнул дерево. Я думал, что пила пройдет сквозь дерево, но этого не произошло. Бензопила соскользнула и упала мне на ногу.

Сперва я ничего не почувствовал. Я подумал: «Черт, бензопила проткнула мне ногу». Я высунул ногу из ботинка. Было много крови, было видно мясо. Я запаниковал, потому что подумал, как я буду драться, если не смогу пошевелить пальцами ног? Я пошевелил пальцами. Я чувствовал их. После этого я успокоился».

Андерс сообщил, что в больнице ему наложили 20 швов. «Не думаю, что травма слишком серьезная. Вскоре я планирую пойти на тренировку», — добавил Андерс.

Андерс проиграл прошлый бой 11 декабря 2021 года на UFC 269. Он уступил Андре Мунизу самбишном в первом раунде.