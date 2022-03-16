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Сегодня, 18:40

«Я выбью из тебя все дерьмо, пес». Ян и Стерлинг закусились в Twitter

Бойцы UFC Петр Ян и Алджамейн Стерлинг поругались в Twitter
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к временному чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.

«Чтобы расти, тебе нужно принимать свои поражения по-мужски, — написал Стерлинг Яну в Twitter. — Первый шаг в процессе выздоровления — принять свои недостатки. Другими словами, брат, ты проиграл!»

Вскоре после этого заявления Ян ответил в Twitter: «В отличие от тебя, я не терял свое достоинство. Представляю, как ты плачешь после нашего следующего боя. Я выбью из тебя все дерьмо, пес. С нетерпением жду твоего процесса выздоровления».

Реванш между россиянином и американцем состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
ММА
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