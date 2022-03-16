«Я выбью из тебя все дерьмо, пес». Ян и Стерлинг закусились в Twitter

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обратился к временному чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.

«Чтобы расти, тебе нужно принимать свои поражения по-мужски, — написал Стерлинг Яну в Twitter. — Первый шаг в процессе выздоровления — принять свои недостатки. Другими словами, брат, ты проиграл!»

Вскоре после этого заявления Ян ответил в Twitter: «В отличие от тебя, я не терял свое достоинство. Представляю, как ты плачешь после нашего следующего боя. Я выбью из тебя все дерьмо, пес. С нетерпением жду твоего процесса выздоровления».

Реванш между россиянином и американцем состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.