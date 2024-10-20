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Сегодня, 15:53

Токов назвал зрелищным свой бой против Нагибина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Владимир Токов прокомментировал свою победу над Тимуром Нагибиным на турнире RCC 20.

«На самом деле, поединок получился не настолько тяжелым, но в начале боя я пропустил удар. И когда ты пропускаешь первым — все. Прийти в себя тяжело. Получилось собраться, восстановиться и прийти в себя. Я надеялся завершить бой досрочно, так и получилось. Нагибин очень хороший и знаменитый. Мы закатили зрелищный бой. Я сам надеялся по-другому все закончить в первом раунде. В России это был самый сложный мой поединок в карьере. За границей были соперники сильнее, но, слава Богу, я с ними заканчивал встречи быстрее», — цитирует Токова MMA.Metaratings.

Токов победил Нагибина удушающим приемом в третьем раунде в поединке на турнире RCC 20, который прошел 18 октября.

Источник: MMA.Metaratings
Владимир Токов
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