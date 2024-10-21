Александр Емельяненко не будет проводить поединки до конца года

Российский боец Александр Емельяненко не планирует проводить поединки до конца нынешнего года.

«Александр сейчас восстанавливается и тренируется в Ингушетии. Боев до конца года не будет. Планируется на 2025 год», — приводит ТАСС слова представителя команды Емельяненко.

Свой последний бой 43-летний Емельяненко провел в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова.

Всего за карьеру россиянин одержал 29 побед и 10 поражений в ММА, еще один бой с его участием завершился ничьей. В профессиональном боксе на его счету одна победа, одно поражение и одна ничья.