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Сегодня, 15:28

Джон Джонс поздравил Нганну с завоеванием титула PFL

Владислав Маслов
Корреспондент
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Джон Джонс.
Фото Global Look Press

Американский боец ММА, действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс поздравил выступающего в том же весе Фрэнсиса Нганну с завоеванием титула PFL.

«Фрэнсис отлично отработал, продемонстрировав полный арсенал смешанных единоборств. Классные удары, классные тейкдауны. Приятно видеть, как он блистает. Поздравляю, чемпион, я слежу за тобой», — написал Джонс на своей странице в соцсетях.

Ранее камерунец Нганну в главном поединке PFL Battle of the Giants победил бразильца Ренана Феррейру.

На счету 38-летнего Нганну 21 бой, в которых он одержал 18 побед и потерпел 3 поражения.

Франсис Нганну. Нганну говорит, что африканцам не стоит мигрировать в Европу. «Африка и так богатая, нужно развивать ее»

Джон Джонс
Франсис Нганну
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