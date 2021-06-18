Магомедкеримов вышел в полуфинал «Гран-при» PFL

Россиянин Магомед Магомедкеримов, досрочно победивший американца Кертиса Миллендера, вышел в полуфинал турнира Гран-При PFL.

31-летний боец пропустил первый тур отбора в плей-офф PFL, так как у него были проблемы с визой, поэтому он был оштрафован на одно очко.

За победу над Миллендером в первом раунде он получил 5 баллов и вышел в полуфинал «Гран-при» полусреднего веса. В полуфинале Магомедкеримов встретится с бразильцем Жоао Зеферино.

У россиянина стало 28 побед и 5 поражений в ММА. На счету Миллендера 9 поражений и 16 побед.

Напомним, Магомедкеримов — победитель Гран-при PFL в полусреднем весе 2018 года.