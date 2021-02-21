Менеджер запросил для Волкова бой с Льюисом

Менеджер российского бойца MMA Александра Волкова Иван Банников заявил, что его клиент хочет провести бой-реванш против американца Деррика Льюиса.

«Сразу после боя Льюиса я написал матчмейкеру UFC Мику Майнарду, что мы хотим этот бой на лето. Мик говорил мне ранее, что Льюис не захочет драться с Сашей ни за какие деньги, если только этот бой не будет за пояс», — сказал Банников ТАСС.

Льюис в ночь на воскресенье нокаутировал Кертиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 185. Волков проиграл Льюису нокаутом в октябре 2018 года.

На счету 32-летнего Александра Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА.