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Менеджер запросил для Волкова бой с Льюисом

15:00
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Менеджер российского бойца MMA Александра Волкова Иван Банников заявил, что его клиент хочет провести бой-реванш против американца Деррика Льюиса.

«Сразу после боя Льюиса я написал матчмейкеру UFC Мику Майнарду, что мы хотим этот бой на лето. Мик говорил мне ранее, что Льюис не захочет драться с Сашей ни за какие деньги, если только этот бой не будет за пояс», — сказал Банников ТАСС.

Льюис в ночь на воскресенье нокаутировал Кертиса Блэйдса на турнире UFC Fight Night 185. Волков проиграл Льюису нокаутом в октябре 2018 года.

На счету 32-летнего Александра Волкова 33 победы и 8 поражений в ММА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10756237

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