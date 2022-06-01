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Дэн Иге — о бое с Мовсаром Евлоевым: «Я сломаю и прикончу его»

Дэн Иге поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Мовсаром Евлоевым
Давид Хачатрян
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30-летний гавайский боец Дэн Иге (15-5) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с непобежденным 28-летним россиянином Мовсаром Евлоевым (15-0). По словам Иге, он намерен «сломать» россиянина и забрать у него «ноль» в графе поражений.

«Евлоев многообещающий, действительно талантливый проспект, — сказал Иге в интервью Just Scrap Radio. — Он прекрасно показал себя в UFC. Я буду для него серьезной проверкой. Рад, что получил шанс забрать у него «ноль» в графе поражений. Мы выйдем в клетку, чтобы победить. Я ожидаю, что для нас обоих бой будет очень тяжелым. Никто не сломил этого парня, но я попытаюсь его сломать. Я планирую прикончить его».

Евлоев и Иге подерутся друг с другом 4 июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Евлоев занимает 13-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе. В UFC он провел пять боев, и все победил решением судей. В последнем поединке Евлоев одолел Хакима Даводу (13-2) единогласным решением судей 12 июня 2021 года на UFC 263 в Глендейле, США.

Иге занимает 10-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе. Он идет на серии из двух поражений. В прошлом бою Иге проиграл Джошу Эмметту (17-2) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

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