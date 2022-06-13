Тайла Сантос сломала орбитальную кость в поединке с Валентиной Шевченко

28-летняя бразильянка Тайла Сантос (19-2) сломала орбитальную кость под правым глазом в результате столкновения головами с Валентиной Шевченко (23-3) во время третьего раунда в бою за звание чемпиона наилегчайшего веса на UFC 275. Об этом сообщает издание MMA Fighting со ссылкой на команду бразильянки.

«У нас было два варианта: остаться в Сингапуре и сделать операцию или подождать две недели, пока опухоль спадет, а затем сделать операцию, — приводит слова менеджера Сантос Тиаго Окамуры MMA Fighting. — Врачи сказали, что перелет в Бразилию не будет проблемой, и там нас ждет поддержка близких, а в Сингапуре с Сантос остался бы всего один человек. К тому же бог знает, сколько времени мы бы тут провели, потому что после операции нам пришлось бы проходить процедуру восстановления».

Сантос проиграла Шевченко раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.