Даниэль Кормье: «Валентина Шевченко проиграла Сантос»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) не согласен с решением большинства судей, которые посчитали, что Валентина Шевченко (23-3) победила Тайлу Сантос (19-2) на UFC 275.

«На мой взгляд, Валентина проиграла поединок, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Тайла Сантос сделала все, чтобы стать чемпионкой. Она проводила тейкдауны, контролировала ее на земле. Почему судьи не оценивают попытки проведения болевых приемов? Она забрала спину Валентины в первом, втором и третьем раундах. Более того, в первом и третьем раундах она пыталась провести болевой прием. Если бойцу удается почти финишировать соперника в стойке, судьи это оценивают, но почему они не оценивают таким же образом действия в партере?»

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей (48-47, 47-48, 49-46) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.