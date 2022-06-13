Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:35

Рефери UFC прокомментировал постукивания Прохазки во время боя с Тейшейрой

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Рефери Марк Годдард, обслуживающий главный бой вечера на UFC 275 между Иржи Прохазкой (29-3) и Гловером Тейшейрой (33-8), не считает, что постукивания чешского бойца по Тейшейре во время боя сигнализировали о сдаче.

«Ваше мнение по поводу постукивания Иржи?» — написал Годдарду пользователь Twitter, на что рефери ответил: «Лол. На самом деле Иржи так подбадривал своего соперника! Он сделал так несколько раз, и я сказал ему, что он играет с огнем. Было предельно ясно, что он делал. Давайте отметим невероятный подвиг обоих джентльменов».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Дерется за Перу, попала под обстрел в Лиме и преподает танцы. Киргизская чемпионка UFC Валентина Шевченко седьмой раз защищает титул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тайла Сантос сломала орбитальную кость в поединке с Валентиной Шевченко
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости