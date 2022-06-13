Рефери UFC прокомментировал постукивания Прохазки во время боя с Тейшейрой

Рефери Марк Годдард, обслуживающий главный бой вечера на UFC 275 между Иржи Прохазкой (29-3) и Гловером Тейшейрой (33-8), не считает, что постукивания чешского бойца по Тейшейре во время боя сигнализировали о сдаче.

«Ваше мнение по поводу постукивания Иржи?» — написал Годдарду пользователь Twitter, на что рефери ответил: «Лол. На самом деле Иржи так подбадривал своего соперника! Он сделал так несколько раз, и я сказал ему, что он играет с огнем. Было предельно ясно, что он делал. Давайте отметим невероятный подвиг обоих джентльменов».

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12-го июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.