Тарасов пожелал Дацику победы в бою с Томпсоном

Видеоблогер Артем Тарасов пожелал российскому бойцу MMA Вячеславу Дацику удачи в бою против британца Оли Томпсона.

«На самом деле, Вячеслав Дацик сильно изменился, круто наблюдать, как социальная лестница — как он поднялся со дна до тех, кем сейчас является. Я желаю тебе победы, я знаю, что ты выйдешь, удиви всех в очередной раз», — заявил Тарасов РЕН ТВ.

Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

23 июня Дацик проиграл казаху Галымжану Жасланову решением большинства судей. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках ММА.