Команда Хадиса Ибрагимова подала апелляцию на результат боя с Дамилом Шарафутдиновым

Спортивный директор бойцовской лиги «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что российский боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов подал апелляцию на результат боя с Дамилом Шарафутдиновым.

«Представители Хадиса в своей апелляции указывают на систематические нарушения правил. Организация «Наше Дело» направит все видеоматериалы поединка независимой апелляционной комиссии. Решение коллегии будет опубликовано в ближайшее время», — сказал Гулян.

В субботу, 22 июля, в Москве в поединке между Хадисом Ибрагимовым и Дамилом Шарафутдиновым судейским решением была объявлена ничья.