14:20 | Единоборства / ММА — ММА

Тарасов даст реванш Дацику

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Российский боец и блогер Артем Тарасов и бывший боец ММА Вячеслав Дацик проведут реванш.

Их поединок прошел в понедельник. Сегодня появилось полное видео боя. Тарасов победил Дацика, который был дисквалифицирован из-за двух предупреждений.

- Я дам реванш Славе. Но сначала необходимо восстановиться, - цитирует ТАСС Тарасова.

После боя у Тарасова были диагностированы переломы обеих рук.

Напомним, ранее Дацик заявил, что не видит смысла в реванше, так как его явное преимущество было очевидным

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6339620

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