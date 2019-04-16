Тарасов даст реванш Дацику

Российский боец и блогер Артем Тарасов и бывший боец ММА Вячеслав Дацик проведут реванш.

Их поединок прошел в понедельник. Сегодня появилось полное видео боя. Тарасов победил Дацика, который был дисквалифицирован из-за двух предупреждений.

- Я дам реванш Славе. Но сначала необходимо восстановиться, - цитирует ТАСС Тарасова.

После боя у Тарасова были диагностированы переломы обеих рук.

Напомним, ранее Дацик заявил, что не видит смысла в реванше, так как его явное преимущество было очевидным.