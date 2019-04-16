Артем Тарасов против Вячеслава Дацика. Полное видео боя

Появилось полное видео боя между бывшим бойцом ММА Вячеславом Дациком и блогером Артемом Тарасовым. Поединок завершился скандалом и недовольством с обеих сторон.

Победу присудили Тарасову. Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя.

28-летний боец ММА Артем Тарасов до этого провел 5 боев (5 побед). Спортсмен выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

38-летний Дацик освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений). Вес Дацика сейчас составляет порядка 150 килограммов.

Бой можно посмотреть на канале Амирана Сардарова "Дневник Хача" и на канале True Gym.