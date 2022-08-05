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Монсон: «Моя душа принадлежит России из-за людей, которые здесь живут»

Монсон заявил, что его душа принадлежит России
Алексей Еремин
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Джефф Монсон перед поединком с Вячеславом Дациком объяснил, почему считает себя русским. Боец заявил, что его семья и друзья остались в Америке, но в России спортсмен чувствует себя как дома.

«Моя душа принадлежит России из-за людей, которые здесь живут. В каждом городе я чувствую себя как дома. Дом не там, где ты родился, а там, где ты чувствуешь себя дома. Я родился в США и не могу изменить это. Быть в Америке — выбор моих родителей. Но я изучал мир и много путешествовал, побывал в 40 или 45 странах: Бразилия, вся Европа, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай. Когда я приехал в Россию, то понял, что это именно то место, где мне хочется быть», — приводит «РБ Спорт» слова Монсона.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Помимо боя Монсона и Дацика зрители смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса, а также поединок Саши Стоуна со Святославом Коваленко.

Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-ob-yasnil-pochemu-schitaet-sebya-russkim/
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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