Джаред Гордон впервые сделал заявление после поражение Пимблетту

34-летний американский легковес Джаред Гордон (19-4) после поражения Пэдди Пимблетту (20-3) заявил, что не собирается жаловаться на решение судей.

«Все понимают, что меня ограбили. Я мог бы сидеть и ныть, но я выбирался из ситуаций похуже, а план богов — это лучшее. Поэтому я знаю, из этого получится что-то большое», — написал Гордон в Twitter.

Пимблетт победил Гордона единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.