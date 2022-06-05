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Розенструйк недоволен остановкой боя с Волковым: «Разве я лежал в отключке?»

Розенструйк недоволен остановкой боя с россиянином Александром Волковым
Давид Хачатрян
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34-летний суринамский тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенструйк (12-4) прокомментировал свое поражение россиянину Александру Волкову (35-10) на UFC Fight Night 207. По мнению Розенструйка, поединок остановили слишком рано.

«Я немного сбит с толку из-за того, как прошел бой, и разочарован, что его остановили так равно, — написал боец в Twitter. — Это была опасная ситуация, но я был далек от того, чтобы сдаться. Разве я лежал в отключке? То-то же. Мы с Александром только начали размен, и это то, что все хотели увидеть. Уважение Александру, что принял бой. У меня нет серьезных повреждений, и я хочу вновь подраться как можно скорее».

Волков победил Розенструйка техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Александр Волков (единоборства)
ММА
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