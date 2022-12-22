Сын Рамзана Кадырова проведет бой на турнире ACA в Москве

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Эли Кадыров, дебютирует в ММА на юбилейном турнире ACA 150. Его соперником по 3-раундовому бою станет Ислам Акбаров, сообщает пресс-служба ассоциации.

Главным противостоянием станет полуфинал Артем Резников — Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В со-главном бою болельщиков ожидает реванш в «королевском» тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым.

150-й турнир лиги ACA пройдет 23 декабря в Москве на «ЦСКА Арена».