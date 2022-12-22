Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:26

Сын Рамзана Кадырова проведет бой на турнире ACA в Москве

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Эли Кадыров, дебютирует в ММА на юбилейном турнире ACA 150. Его соперником по 3-раундовому бою станет Ислам Акбаров, сообщает пресс-служба ассоциации.

Главным противостоянием станет полуфинал Артем Резников — Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В со-главном бою болельщиков ожидает реванш в «королевском» тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым.

150-й турнир лиги ACA пройдет 23 декабря в Москве на «ЦСКА Арена».

Рамзан Кадыров
2
Читайте также
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионский бой Сулейманов — Омаров отменен. Поединок Кошкин — Резников возглавит ACA 150

Sports Illustrated привел 5 лучших боев 2022 года в UFC
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости