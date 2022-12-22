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Сегодня, 15:04

Чемпионский бой Сулейманов — Омаров отменен. Поединок Кошкин — Резников возглавит ACA 150

Виталий Косик
Корреспондент
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Бой Алихана Сулейманова против Ислама Омарова отменен. Омаров не сделал вес — он не смог согнать 2,3 кг к поединку против Сулейманова, сообщает президент ACA Алексей Яценко.

«На кону противостояния стоял чемпионский пояс в полулегком весе, временно принадлежавший Алихану Сулейманову, который принял решение отказаться от боя. Главным противостоянием ACA 150 станет полуфинал Артем Резников — Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В со-главном бою болельщиков ожидает реванш в «королевском» тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым», — приводит слова Яценко пресс-служба ACA.

Сулейманов провел поединок и победил бразильского спортсмена Фелипе Фроеса в июле этого года в турнире ACA 141. На его счету 15 побед и 2 поражения.

Омаров в последнем бою одолел бразильца Маркоса Родригеса в том же турнире ACA 141. В его активе 12 побед и ни одного поражения.

Турнир АСА 150 пройдет в Москве завтра, 23 декабря.

Алексей Яценко
ММА
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