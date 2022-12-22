Sports Illustrated привел 5 лучших боев 2022 года в UFC

Американский еженедельный спортивный журнал Sports Illustrated назвал пять лучших, «возмутительно зрелищных» боев года в UFC.

Боем года признан поединок Гловера Тейшейры (33-8) и Иржи Прохазки (29-3) на UFC 275. Победа Тейшейры, по судейским карточкам, была у него в кармане. Однако за 28 секунд до конца боя бразилец впервые в карьере проиграл удушающим приемом.

Ниже представлены топ-5 боев года в UFC по версии Sports Illustrated.

5. Мэтт Шнелл — Су Мудаэржи (UFC на ABC: 16 июля, Нью-Йорк, США);

4. Сирил Ган — Тай Туиваса (UFC Fight Night: 3 сентября, Париж, Франция);

3. Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс (UFC 273: 9 апреля, Джексонвилл, США);

2. Майкл Чендлер — Дастин Порье (UFC 281: 12 ноября, Нью-Йорк, США);

1. Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка (UFC 275: 12 июня, Калланг, Сингапур).