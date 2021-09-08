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Хабиб объявил о бое Шлеменко — Гусейнов

13:29
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Шлеменко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов объявил о поединке между россиянами Александом Шлеменко и Артуром Гусейновым. Бой пройдет 17 октября в Сочи.

«Считаю,что это один из самых интересных поединков уходящего года, — написал Хабиб в Instagram. — В клетку выйдут два ярчайших ударника нашей страны, на боях которых выросло целое поколение».

Днем ранее, 16 октября, состоится поединок в рамках турнира AMC Fight Nights между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

Шлеменко последний поединок провел против Марсио Сантоса в мае этого года на турнире AMC Fight Nights 101, победив бразильца единогласным решением судей. В активе Александра 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Гусейнов в последний раз дрался тоже с Сантосом в конце августа на турнире Eagle FC 39. Данный бой продлился всю дистанцию и завершился вничью. В их первом бою, прошедшем в начале апреля, победил бразилец удушающим приемом во втором раунде. На счету Артура 25 побед, 10 поражений и 1 ничья.

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Роман Шишов все материалы автора

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